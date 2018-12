Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato rilevato dall’Usgs, l’istituto americano di geologia, con epicentro a 88 chilometri a ovest dalla città di Nikol’skoye, nell’isola di Bering, in Russia. La scossa, inizialmente misurata in 7.8 gradi Richter, è stata registrata alle 7.01 locali, le 18.01 ora italiana, a una profondità di 33 chilometri. Il centro d’allerta Pacific Tsunami ha lanciato l’allarme per le coste situate fino a 300 chilometri dall’epicentro. Come riporta l’agenzia RIA, il ministro delle Emergenze russo ha detto che, secondo le informazioni preliminari, non ci sono danni segnalati nella penisola della Kamchatka. Tsunami: cos'è, come si manifesta e quali sono le cause

Data ultima modifica 20 dicembre 2018 ore 19:30