Anche quest'anno Barack Obama ha fatto la sua "apparizione natalizia". L'ex presidente degli Stati Uniti ha visitato i piccoli pazienti del Children's National Health System di Washington per portare loro un po' di doni e un pizzico di sana allegria natalizia. Abiti casual e cappellino alla Santa Claus, Obama ha percorso con il suo immancabile sorriso le corsie ospedaliere e ha lanciato il suo messaggio.

Gli auguri di Obama

"In un tempo che è naturalmente più duro... l'avere infermieri, staff, dottori e persone che si prendono cura dei bambini, assistendoli e stando lì anche solo per stringere le loro mani è la cosa più preziosa che ci possa essere. Un grande esempio di cosa sia il vero spirito delle feste". Come riporta il Time l'ex presidente è stato immortalato mentre faceva visita ai piccoli pazienti nelle loro camere, circondato da uno staff ammirato ed elettrizzato.

Il tweet di Obama

In un tweet successivo alla visita Obama ha scritto: "Buon Natale e felici feste agli straordinari bambini, alle famiglie e ai membri dello staff del Children's National. E grazie per avermi assecondato come vostro Babbo Natale". Per uno dei bambini, l'ex presidente ha anche improvvisato un balletto e portato un grande sacco sulle spalle pieno di doni. Ormai per Obama il travestimento da Babbo Natale è diventata una tradizione: nel 2017 aveva visitato il Boys & Girls Club of Greater Washington per parlare con i ragazzi e distribuire loro dei regali.