Banksy è tornato in azione. Un suo graffito è apparso sul muro di un garage nella cittadina di Port Talbot, in Galles. L’opera, vista da una prima angolazione, mostra un bambino che, sotto a una nevicata, cerca di afferrare i fiocchi con la lingua. Ma se si cambia la prospettiva e si gira l’angolo si scopre la realtà: quella che sembra neve è invece la cenere che arriva da un cassonetto in fiamme. Un video che mostra il graffito è stato pubblicato sul profilo Instagram dell'artista e alcune foto sono state postate sul suo sito. Sembra quindi confermata la paternità dell'opera.

La scelta di Port Talbot

Il luogo scelto dall’artista non è casuale. La cittadina del Galles dove il graffito è stato realizzato è uno dei luoghi più inquinati della Gran Bretagna e conta 30mila abitanti. Nel video postato sui profili social dello street artist, dopo aver inquadrato la nuova opera, un drone si alza in volo su Port Talbot, mostrando le ciminiere e le industrie che emettono i propri fumi sulla cittadina. Lo scorso luglio la zona era stata invasa dalla polvere nera delle acciaierie, che aveva ricoperto case e automobili. Il post di Instagram recita: “Buone Feste”. Il proprietario del garage, Ian Lewis, operaio in una fabbrica di acciaio, ha detto al quotidiano The Guardian: “Sono molto sorpreso. Moltissimi fan di Banksy sono arrivati per vedere l’opera”.