Germania in allerta. La polizia tedesca cerca 4 sospetti che stavano facendo foto all'aeroporto di Stoccarda e si ritiene volessero preparare un attentato in uno scalo nel sud ovest della Germania. Lo confermano fonti di intelligence alla Dpa. Almeno uno dei ricercati proviene dall'ambito dell'estremismo radicale islamico, riferiscono le stesse fonti. Due dei ricercati, padre e figlio, del Nord Reno-Vestfalia, erano stati sorpresi dalla polizia francese a fotografare l'aeroporto parigino Charles de Gaulle, riferiscono media tedeschi. In seguito all'accaduto la polizia tedesca ha rafforzato massicciamente le misure di sicurezza all'aeroporto di Stoccarda e in altri 13 scali in Germania.