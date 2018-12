Il Parlamento del Nevada diventa il primo a maggioranza donne

Il Nevada è il primo stato negli Stati Uniti con una maggioranza femminile nel suo Parlamento. L'elezione delle candidate democratiche Rochelle Thuy Nguyen e Beatrice Angela Duran in due seggi del distretto di Las Vegas ha infatti dato alle donne il 51% delle poltrone nei due rami del Parlamento (32 sul totale di 63 poltrone).

La maggioranza alla Camera



Le due candidate sono infatti state nominate dai commissari della Contea di Clark per occupare i due seggi rimasti vacanti. Come riporta il Nevada Independent, Rochelle Nguyen prenderà il posto lasciato libero da Chris Brooks, mentre a Beatrice Angela Duran andrà quello di Olivia Diaz. In questo modo 24 dei 42 seggi alla Camera (pari al 57%) saranno occupati da deputati di sesso femminile; al Senato le quote rosa si "fermano" invece a 9 sui 21 posti disponibili.

Trend in crescita



Secondo il Center for American Women and Politics della Rutgers University, che da tempo si occupa di analizzare la rappresentanza politica femminile, nessuno Stato prima del Nevada aveva mai avuto un parlamento composto in maggioranza da deputati donne. In un anno segnato da #Metoo e dalla carica 'rosa' alle elezioni di Midterm, il trend di crescita è confermato anche in altri Stati: Arizona, Colorado, Illinois, Vermont e Washington hanno tutti fatto registrare il record di "quote rosa" durante questa legislatura. Inoltre, dopo le vittorie di novembre, anche la Corte di Giustizia del Nevada sarà composta in prevalenza da giudici donne.