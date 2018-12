Giornata Mondiale della Pace, Papa: "No a chiusure e nazionalismi"

Viviamo in tempi in cui c’è un “clima di sfiducia che si radica nella paura dell'altro o dell'estraneo, nell'ansia di perdere i propri vantaggi” e che si manifesta “anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno". A lanciare l’allarme è Papa Francesco che, nel suo messaggio per la 52esima Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2019, sottolinea: "Oggi più che mai, le nostre società necessitano di 'artigiani della pace'".

La buona politica a servizio di pace e diritti

Il Pontefice lancia un monito alla politica, sottolineando come ogni tappa o scadenza elettorale “costituisce un'occasione per tornare alla fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto”. Perché “la buona politica è al servizio della pace” e “rispetta e promuove i diritti umani fondamentali”. Al contrario, la politica viziata, "vergogna della vita pubblica", è quella corrotta. "La negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l'arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della ragion di Stato, la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali", il "disprezzo" dei "costretti all'esilio": sono queste, secondo il Pontefice, le peggiori caratteristiche della “cattiva” politica.

La politica come oppressione o come carità

"La ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie", continua Papa Francesco. “La politica, se non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino di distruzione”. Ma se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, “la politica può diventare veramente una forma eminente di carità", dice il Pontefice. Qualità fondamentali per il buon agire politico sono "la giustizia, l'equità, il rispetto reciproco, la sincerità, l'onestà, la fedeltà".

Papa: “Insostenibili le accuse ai migranti”

Infine, il Papa torna sul tema dei migranti, affermando che “non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza". “L'escalation in termini di intimidazione” è contraria “alla morale e alla ricerca di una vera concordia”. Facendo appello alla fratellanza e alla pace, il pensiero di Francesco va "in modo particolare ai bambini che vivono nelle attuali zone di conflitto, e a tutti coloro che si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti siano protetti".