E' divorzio tra Josè Mourinho e il Manchester United. Lo ha annunciato il club inglese con una nota sul sito internet. “Il club ringrazia Josè - si legge nel messaggio - per il suo lavoro durante il suo periodo al Manchester United e per augurargli successo in futuro”. Nella nota si legge che Mourinho ha lasciato lo United. Una formula volutamente vaga, spesso utilizzata dai club di calcio in caso di separazioni difficili, per evitare complicazioni legali. In realtà, è unanime convinzione della stampa britannica che Mourinho sia stato esonerato. Gli avvocati delle due parti starebbero lavorando in queste ore per trovare una soluzione per la rescissione del contratto e l'indennizzo che spetterà al portoghese, legato allo United fino al 2020. Il Manchester fa sapere anche che punterà su un tecnico traghettatore fino alla fine della stagione in corso e che lavorerà per trovare un nuovo manager. L'ex centrocampista dello United, Michael Carrick, e il vice di Mourinho, Kieran McKenna, guideranno le prossime sedute di allenamento della squadra.

Era a Manchester dal 2016

L’ultima partita di Mourinho sulla panchina dei Red Devils è stata la sconfitta di domenica scorsa per 3-1, contro il Liverpool. Il portoghese, che non ha mai convinto Old Trafford, lascia la squadra al sesto posto in Premier, lontano 19 punti dalla vetta occupata proprio dal Liverpool. Lo United, dopo aver passato il girone da seconda classifica insieme alla Juventus prima, è agli ottavi di Champions League, dove affronterà il Psg. Lo Special One era arrivato nel 2016 sulla panchina del Manchester, dopo aver guidato nella sua carriera Chelsea, Real Madrid, Inter, Porto, Uniao Leiria e Benfica. Coi Red Devils, Mourinho ha vinto una Community Shield, una Coppa di Lega e l'Europa League, tutti trofei conquistati nella stagione 2016-2017.