L'Australia riconosce Gerusalemme Ovest come capitale di Israele

Il governo australiano intende riconoscere Gerusalemme Ovest capitale di Israele, anche se non sposterà - almeno per ora - la sua ambasciata da Tel Aviv. Lo ha affermato il premier Scott Morrison, spiegando che l’Australia si impegnerà anche a riconoscere il futuro Stato palestinese con capitale a Gerusalemme Est, quando sarà raggiunto un accordo di pace con la "soluzione dei due Stati", uno ebraico e l'altro arabo. I leader palestinesi, intanto, stanno già facendo pressioni sugli Stati arabi e musulmani perché boicottino le esportazioni australiane e richiamino i loro ambasciatori da Canberra, se l'ambasciata australiana sarà spostata da Tel Aviv a Gerusalemme.

L'ipotesi dell'ambasciata australiana a Gerusalemme Ovest

Il primo ministro australiano ha sottolineato come sia nell'interesse dell'Australia sostenere la "democrazia liberale" in Medio Oriente e ha criticato le Nazione Unite per "bullismo" contro Israele. Nei piani del governo, c'è poi quello di aprire da subito un ufficio che si occupi di difesa e commercio a Gerusalemme. E a breve si inizierà anche a cercare un luogo appropriato per l'ambasciata.

Il caso della Repubblica Ceca

La decisione dell’Australia arriva dopo quella della Repubblica Ceca che, la scorsa settimana, aveva riconosciuto proprio Gerusalemme Ovest come capitale di Israele. Anche in questo caso, al momento non c'è l'intenzione di spostare l'ambasciata che si trova attualmente nel centro di Tel Aviv.