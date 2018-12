A Rochester, nello stato di New York, lo scorso 12 dicembre un’intera via è stata illuminata a festa dalle sirene delle auto della polizia, dei pompieri e dalle ambulanze. L’iniziativa natalizia, realizzata di fronte all'ospedale pediatrico Golisano, è stata realizzata per fare una sorpresa ai piccoli ospiti della struttura, che sono accorsi alle finestre per godersi lo spettacolo. La scena è stata immortalata da diversi video, tra cui uno che è stato pubblicato sui profili social del Rochester NY Police Department e sulla piattaforma Storyful, diventando virale in poche ore.

La risposta dei bambini

Nel video si vedono i bambini accorsi alle finestre dell’ospedale per ammirare lo spettacolo e rispondere ai lampeggianti delle forze dell’ordine. Molti di loro infatti agitano delle piccole luci in segno di saluto.