Brexit, l'Ue rassicura May, ma rifiuta la richiesta su backstop

L’Ue rassicura Theresa May ma cancella dalla bozza delle conclusioni del vertice sulla Brexit il passaggio che avrebbe aperto la strada alle rassicurazioni vincolanti aggiuntive chieste dal primo ministro inglese per far passare l’accordo a Westminster. I 27 leader Ue si sono limitati a pubblicare una dichiarazione in cui chiariscono lo scopo e il funzionamento del "backstop", il meccanismo di garanzia sulle frontiere aperte in Irlanda, impegnandosi a fare tutto il possibile perché non entri mai in vigore, ed eventualmente duri il meno possibile. Jean Claude Juncker, a sua volta, ha chiesto al Regno Unito di far sapere “cosa vuole per la relazione futura”. L’Unione Europea si prepara quindi al “no deal”, cioè all’uscita della Gran Bretagna senza un accordo. Lunedì May aveva deciso di rinviare il voto sull’intesa, certa che sarebbe stato bocciato. E per la premier britannica sembra profilarsi la temuta "Hard Brexit".

Merkel: backstop come "assicurazione"

Sul backstop, nello specifico, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha spiegato che serve come "assicurazione" nel caso in cui non venisse trovata un'intesa sulle relazioni future, aggiungendo che per questo motivo non possono essere date altre scadenze oltre alla data del 31 dicembre 2020, ribadita nelle conclusioni del vertice, che segnerà la fine del periodo di transizione entro il quale dovrà essere stabilito il rapporto futuro.

Juncker: “Britannici devono dire quello che vogliono”

Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, inoltre ha invitato gli inglesi a essere chiari e a “dire quello che vogliono” sulla Brexit, annunciando che mercoledì l'esecutivo comunitario pubblicherà i piani per un'uscita del Regno Unito senza accordo: ”La Commissione pubblicherà il 19 dicembre tutte le informazioni generalmente utili che riguardano la preparazione di un 'no-deal'. I preparativi sono pronti”. Nelle conclusioni del vertice, comunque, si afferma anche che l'accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea siglato il 25 novembre "non è aperto a una rinegoziazione” e l’Ue “intende procedere con la sua ratifica”.

May chiede pacchetto di rassicurazioni aggiuntive

Durante la cena dei leader Ue, la premier britannica ha lanciato il suo appello ai partner chiedendo di fornire assicurazioni che il Regno Unito non rimarrà in "una trappola da cui non può scappare", ovvero un legame con l'Ue a tempo indeterminato attraverso il "backstop", per evitare il ritorno della frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord. A conclusione del vertice, la leader aveva annunciato che “c'è una maggioranza al Parlamento, che vuole dare seguito al referendum e uscire con un accordo negoziato". Secondo la premier britannica un pacchetto di rassicurazioni aggiuntive potrebbe cambiare lo scenario in Parlamento. Inoltre, ha aggiunto, è possibile trovare una strada, per l’approvazione dell'accordo sulla Brexit alla Casa dei Comuni, sollecitandoli a lavorare con il governo per fornire le rassicurazioni extra che necessitano per il backstop. Intanto, dall'ordine dei lavori del Parlamento del Regno Unito, si apprende che il Parlamento non voterà comunque sull'accordo per la Brexit prima di gennaio.

Partito laburista: "Voto su accordo prima di Natale"

Il partito laburista britannico, però, ha chiesto alla premier di anticipare i tempi e sottoporre al voto, prima di Natale, l'accordo su Brexit. "Sembra che il primo ministro abbia fallito nel suo tentativo di cambiare significativamente il suo accordo", ha scritto su Twitter il portavoce, Keir Starmer. "Il primo ministro - ha aggiunto - dovrebbe riprogrammare il voto la prossima settimana e lasciare che il Parlamento prenda il controllo", ha aggiunto.

