Un'operazione della polizia è attualmente in corso nel quartiere di Neudorf, a Strasburgo, per cercare l'attentatore del mercatino di Natale (LE FOTO - LE TESTIMONIANZE): è quanto scrivono i media francesi. Neudorf è la zona di residenza di Cherif Chekatt, il presunto killer (CHI È).

Caccia all’uomo

Cherif Chekatt è ricercato in tutta Europa, e secondo fonti investigative potrebbe essere in Germania dove avrebbe contatti e appoggi. Al momento il bilancio della strage è di due morti e una terza persona si trova in stato di morte cerebrale. I feriti sono 16, sei gravissimi. Fra loro c'è il giornalista italiano Antonio Megalizzi, in coma ma non operabile. I leader Ue, prima dell’inizio di un vertice sulla Brexit, hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime. "Lascatemi esprimere le mie condoglianze personali, quelle del consiglio direttivo e di tutta la Bce" per le famiglie, ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi.

Avrebbe agito per vendetta

Il presunto attentatore avrebbe detto di aver "ucciso per vendicare i fratelli morti" in Siria. La notizia è rivelata dal quotidiano Le Parisien, che cita una testimonianza del conducente del taxi su cui il terrorista, già schedato con la Fiche S (COSA SIGNIFICA) è fuggito dopo aver compiuto la strage al mercatino di Natale della città. Sempre secondo il giornale, Chekatt ha lasciato libero il tassista solo dopo che questi si è professato "musulmano praticante" e rispettoso della "preghiera".

Amico vittima afghana: “Non si può uccidere così”

Intanto Farhad, uno dei tanti amici di Kamal, l'uomo afghano di 45 anni, padre di tre bambini, morto dopo essere rimasto ferito nella sparatoria, racconta: Kamal "era un meccanico, era gentile con tutti, anche con i suoi clienti, aveva sempre il sorriso sulle labbra. Era uscito per andare al mercatino di Natale con i bambini e gli hanno sparato, siamo tutti scioccati, ieri era in coma e oggi ci hanno detto che non è più con noi". Insieme a Farhad, tantissimi altri amici e conoscenti di Kamal si sono recati all'ospedale Hautepierre, dove era ricoverato. "Come si può uccidere così, davanti ai bambini? Un essere umano non può fare cose simili, chi fa cose simili non ha neanche una religione, sono solo criminali", ha aggiunto Farhad.