Italiano rapinato e ucciso in Costa Rica, viveva lì da alcuni anni

Un italiano, originario di Arce, in provincia di Frosinone, e residente da alcuni anni in Costa Rica, è stato ritrovato morto in un parco del Paese centroamericano. L'uomo, Gianfranco Pescosolido, 56 anni, era uscito per una passeggiata. Secondo quanto riferiscono alcuni familiari, sarebbe stato accoltellato forse dopo essere stato rapinato. Lascia due figli in Costa Rica e un fratello in Italia.