Gilet gialli, manifestante investito e ucciso ad Avignone

Un manifestante dei gilet gialli di 23 anni è stato investito e ucciso da un camion ad Avignone, nel sudest della Francia. L’incidente è avvenuto mentre il giovane era mobilitato su una rotatoria di Avignone, nel quadro delle mobilitazioni e dei blocchi di protesta Francia. L'autista del mezzo pesante, 26 anni, ha tentato la fuga, prima di essere fermato dalla polizia, e ora si trova in stato di fermo.

Governo lancia appello a non manifestare sabato

Intanto il governo francese si è rivolto ai gilet gialli chiedendo che non tornino a manifestare per una quinta volta sabato prossimo a Parigi. L'esecutivo, ha detto il portavoce Benjamin Griveaux, non ha deciso, "per ora", di vietare le manifestazioni delle casacche gialle che si terranno sabato nella capitale e altrove. E tuttavia, ha aggiunto a due giorni dall'attentato di Strasburgo, "ciò che vi chiediamo, in responsabilità, è essere ragionevoli sabato e non andare a manifestare".

Data ultima modifica 13 dicembre 2018 ore 09:20