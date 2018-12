La Marsigliese come omaggio alle vittime dell’attentato di Strasburgo. I tifosi bloccati all’interno della Rhenus arena, casa della squadra di basket del SIG Strasbourg, hanno intonato l’inno francese per esprimere la loro vicinanza a chi è rimasto coinvolto nell’attacco sferrato da un uomo nel centro della città francese, la sera dell’11 dicembre (FOTO). Mentre l’attentatore entrava in azione, sparando sulla folla a un mercatino di natale, gli spettatori della partita - che vedeva il team di casa scontrarsi con l’ Olimpija Ljubljana - sono stati bloccati all’interno del palazzetto, per sicurezza. Come mostrano le immagini girate all’interno della struttura, proprio durante l’attesa, i presenti hanno iniziato a cantare a voce alta in onore dei morti e dei feriti (IL RACCONTO DI UN EURODEPUTATO).