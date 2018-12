Stanno lentamente riaprendo negozi, musei, monumenti e altri luoghi pubblici a Parigi dopo la manifestazione dei gilet gialli dell'8 dicembre, per il quarto sabato consecutivo. In tutta la Francia, secondo quanto riferito dal Ministero dell’Interno, ieri sono scese in strada 136mila persone di cui ne sono state identificate 1.723 e fermate 1.220. Emmanuel Macron dovrebbe prendere la parola davanti ai francesi fra domani e martedì, anche per disinnescare una nuova protesta sabato prossimo. Ieri sera il presidente si è limitato a un tweet in cui ha ringraziato le forze dell'ordine impegnate sul territorio "per il coraggio e l'eccezionale professionalità".

Gli scontri in Francia

Ieri si sono verificati numerosi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Gruppi di contestatori hanno lanciato petardi e oggetti contro la polizia che ha risposto con gas lacrimogeni. Il bilancio del ministro dell'Interno Christophe Castaner è di 118 feriti, tra cui 17 poliziotti e gendarmi. A Parigi hanno manifestato circa 10mila persone (c'era anche l'attrice Uma Thurman). In tutta la Francia oltre mille persone sono state perquisite e identificate. Durante i controlli sono state sequestrate "armi, bottiglie molotov e spranghe di ferro". Per alcune ore alcuni gilet gialli hanno bloccato la frontiera franco-italiana di Ventimiglia: dopo aver intonato la Marsigliese e l'Inno di Mameli i manifestanti si sono allontanati.