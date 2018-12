“La soluzione non è più Macron o più Salvini, che hanno bisogno l’uno dell’altro e si rafforzano a vicenda". L’attacco contro il presidente francese e il ministro dell’Interno italiano arriva da Pamela Anderson e viene affidato a Twitter. "La soluzione non può che essere un risveglio pan-europeo che attraversi i confini e le nazionalità, in grado di affrontare la profonda crisi economica, sociale ed ecologica dell’Europa oggi”, ha scritto l’attrice, resa famosa dal telefilm “Baywatch”, che ha condiviso sul suo profilo una serie di critiche rivolte in particolare al leader leghista che stanno suscitando scalpore. Salvini ha poi risposto inserendo l'immagine dell'attrice tra chi "non ci sarà" alla manifestazione di sabato a Roma.

I tweet contro Salvini

“Salvini ha recentemente detto che “Macron è un problema per la Francia”, intendendo che quello che sta succedendo nel Paese in questi giorni riguarda solo i francesi”, ha scritto Anderson riferendosi alle proteste dei gilet gialli, “Ma è sbagliato. Ciò che sta accadendo è un problema europeo. Così come lo sono le misure anti-immigrati e la tendenza verso una nuova forma di fascismo che si sta verificando in Italia”. L’attrice ha sottolineato anche in un altro tweet la propria preoccupazione per un ritorno al fascismo: “L’Italia è un Paese meraviglioso, che amo, dal suo cibo alla moda, dalla sua storia, all’arte. Ma sono molto preoccupata per i trend attuali che mi ricordano gli anni '30”. Tra questi, ha citato la paura e l’insicurezza in tutti i segmenti della società, gli attacchi quotidiani contro i rifugiati e i migranti, la profonda crisi economica. I suoi tweet sono stati commentati e condivisi da molti utenti del social. Alcuni, oltre a congratularsi con lei, le hanno proposto di “candidarsi per le primarie del Pd” o “unirsi all’Internazionale progressista”.

Salvini: "Lei non ci sarà"

"Ahimè, con dolore, da affezionato spettatore e fan di Baywatch, lei questo sabato a Roma non ci sarà. Prima gli italiani. Dalle parole ai fatti". La risposta di Matteo Salvini arriva dallo stesso social, Twitter, dove il ministro posta la foto dell'attrice con costume rosso da baywatcher e salvagente, e lo slogan "Lei non ci sarà", adottato dalla Lega per la manifestazione dell'8 dicembre in piazza del Popolo a Roma. Poi, partecipando al forum dell'Ansa, Salvini torna sull'argomento e twitta ancora: "Oggi sono stato attaccato da un'importante politica americana: Pamela Anderson. La preferivo in costume".

Data ultima modifica 06 dicembre 2018 ore 16:32