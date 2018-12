L’haka più romantica di sempre: l’ha messa in scena il papà maori Tama Hata in un video ripreso e diffuso dalla piattaforma Storyful. L’uomo ha sorpreso la compagna in occasione del loro anniversario, rivelando il sesso del loro secondo figlio in arrivo con una scatola piena di oggetti blu. Poi, Tama Hata mette in scena la classica danza tipica maori, che si conclude a sorpresa con la proposta di matrimonio alla compagna. Nuova Zelanda, non solo rugby: la haka sul campo da basket. FOTO