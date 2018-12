La star più pagata di YouTube ha 7 anni e recensisce giocattoli

Ha 7 anni e in un anno ha guadagnato 22 milioni di dollari, giocando. Ryan è una star di YouTube che con il suo canale “Ryan ToysReview”, dove pubblica filmati in cui recensisce giocattoli, ha incassato questa cifra astronomica tra il giugno del 2017 e quello del 2018, ed è stato incoronato da Forbes la star più pagata dell'anno della piattaforma video. Da quando i genitori hanno lanciato il canale nel 2015, i suoi video sono stati visti da 26 miliardi di persone. Attualmente Ryan ToysReview vanta oltre 17 milioni di follower. Il giovane influencer recensisce di tutto, dalle biciclette ai Lego e si fa vedere mentre gioca, in alcuni filmati anche con i suoi genitori. Il segreto del suo successo? "Sono divertente e piacevole", ha detto il piccolo.

Quasi tutti i guadagni dalla pubblicità

Il suo canale fa parte della tendenza YouTube chiamata "unboxing" - spiega Forbes - in cui i creatori di contenuti si filmano mentre aprono giocattoli, prodotti tecnologici e altri beni di consumo, descrivendone le diverse caratteristiche. Quasi tutti i suoi guadagni provengono dalla pubblicità pre-roll, quella che YouTube inserisce prima che parta il video vero e proprio. Quando aumentano le visualizzazioni, lo fanno quindi anche questi introiti. Al bottino si aggiungono poi gli altri business. Il bimbo - come racconta un servizio dell'emittente americana Nbc - ha una sua linea di giocattoli in vendita in esclusiva nelle catene americane Walmart e Target.