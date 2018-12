Una lettera di auguri scritta al padre morto e destinata in Paradiso. Proprio così ha scritto un bimbo scozzese di 7 anni sulla busta al posto dell’indirizzo. Non poteva però immaginarsi che l’ufficio delle Poste britanniche avrebbe in qualche modo recapitato la sua missiva. Il piccolo ha ricevuto una ricevuta di ritorno dalla Royal Mail che gli ha confermato che la lettera era stata consegnata nonostante “il viaggio difficile”. La storia ha fatto il giro del web dopo che la madre del bambino ha raccontato tutto in un post su Facebook condiviso oltre 200mila volte.





Dalla Scozia al Paradiso

"Signor Postino, puoi consegnare questa lettera in Paradiso per il compleanno del mio papà? Grazie": così aveva scritto il piccolo Jase Hyndman sulla busta al posto del destinatario. Poi aveva imbucato la lettera in una buca postale a West Lothian, in Scozia. Qualche giorno dopo a casa di Jase è arrivata la risposta della Royal Mail. ”E’ stata una dura sfida evitare le stelle ed altri oggetti galattici lungo la strada - scrive il funzionario delle poste Sean Milligan -, ma continuerò a fare del mio meglio per assicurare consegne in Paradiso senza intoppi”. La madre, Teri Copland, rimasta vedova nel 2014 ha ringraziato su Facebook. ”Non ci sono parole per descrivere la commozione che ha provato quando ha saputo che il padre aveva ricevuto il suo biglietto. Royal Mail, hai restaurato la mia fede nell'umanità", ha scritto la donna.