Usa, incendio in una casa in Indiana: 6 morti tra cui 4 bambini

Sei persone sono morte in un incendio avvenuto vicino alla cittadina di Logansport, in Indiana, negli Stati Uniti. Il rogo, le cui cause sono ancora da stabilire, ha investito una casa. Le vittime sono una ragazza di 25 anni e i suoi tre figli di tre mesi, un anno e tre anni; un uomo di 42 anni e sua figlia di 10 anni. Due i sopravvissuti, che sono riusciti a fuggire. Sono stati portati in ospedale e sarebbero stati ascoltati dagli investigatori. La polizia dell’Indiana sospetta che l’incendio sia di origine dolosa: ”La considereremo un'indagine con l'ipotesi di un crimine, finché non scopriremo il contrario: nulla viene escluso", spiegano gli investigatori.