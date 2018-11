Uno gioca a basket in Germania, l’altro è una stella del calcio. Ma la somiglianza fra Nihad Djedovic e Zlatan Ibrahimovic è impressionante. L’Eurolega ci ha scherzato su con un fotomontaggio sul libro “Io sono Zlatan” che diventa “Io non sono Zlatan”. Sorride Djedovic, in un’intervista video pubblicata dall’account twitter dell’Eurolega: “Sì è vero, ci somigliamo - dice Djedovic in riferimento all’attaccante svedese -, la gente vede qualcosa in me che ricorda Zlatan. Da quando mi sono fatto crescere i capelli tante persone mi scrivono e mi taggano sui social network scambiandomi per lui. La scorsa estate sono stato a Parigi qualche giorno e ogni secondo c’era qualcuno che mi fermava per chiedermi una foto: è stato incredibile”.

Il sosia di Ibrahimovic

Già conosciuto dagli addetti ai lavori Djedovic, che ha vinto due titoli nazionali e due coppe di Germania col Bayern, è diventato celebre sul web come il “sosia di Ibrahimovic”. Oltre all’impressionante somiglianza fisica che si ravvisa anche nelle espressioni facciali e nei movimenti del corpo, Djedovic e Ibrahimovic hanno in comune le origini. Djedjovic è nato in Bosnia, Ibra invece è nato a Malmö in Svezia da padre bosniaco.