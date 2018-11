Champions League, il video di Griezmann che allaccia le scarpe a un bambino durante l'inno

Un piccolo gesto, ma dal grande significato, quello compiuto da Antoine Griezmann prima della partita di Champions League tra Atletico Madrid e Monaco. L'attaccante francese della squadra di casa si è piegato ad allacciare gli scarpini di uno dei bambini che accompagnavano i giocatori in campo. Il video della scena, postato poi su Twitter anche dallo stesso Griezmann è diventato subito virale. È prassi che nelle partite di Champions League, come avviene anche in molti campionati nazionali, ogni giocatore delle due squadre entri in campo insieme a un bambino (o una bambina) e con lui o lei venga inquadrato al momento dell'inno della manifestazione. In questo caso la videocamera ha ripreso Griezmann, ultimo nella fila dell'Atletico Madrid, abbassato per legare le stringhe del suo piccolo accompagnatore. La galanteria, oltretutto, gli ha portato fortuna: l'attaccante francese, campione del mondo con la sua nazionale nel 2018, è infatti andato a segno nella partita contro il Monaco, firmando il 2-0 con cui i madrileni hanno conquistato momentaneamente la testa del gruppo A.