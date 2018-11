Brexit, in Ue c'è intesa di principio. May: accordo giusto per Londra

I commissari europei hanno dato luce verde al testo sulla dichiarazione politica congiunta sulla relazione futura tra l'Ue e la Gran Bretagna dopo la Brexit, come ha annunciato il portavoce della Commissione che si occupa della Brexit, Daniel Ferrie, su Twitter. A questo punto il testo dovrà essere approvato dai capi di Stato e di governo dell’Unione europea: "Il documento dovrà essere oggetto dell'endorsement dei 27 leader al vertice di domenica", ha spiegato Ferrie. Il vero banco di prova per la premier britannica Theresa May sarà invece il voto della Camera dei Comuni della Gran Bretagna, previsto per i primi giorni di dicembre (BREXIT, LE PROSSIME TAPPE). Proprio May, oggi, ha però sottolineato che quello raggiunto è un "accordo giusto" per gli interessi nazionali britannici.

May: "Accordo ci restituisce controllo dei nostri confini"

L'accordo, ha insistito la premier britannica in una dichiarazione da Downing Street, "attua il risultato del referendum, ci restituisce il controllo dei nostri confini, leggi e soldi", proteggendo nello stesso tempo "i nostri posti di lavoro, la nostra sicurezza e integrità territoriale".

La bozza dell'accordo e la questione di Gibilterra

Intanto, iniziano ad emergere i dettagli presenti nella bozza d’accordo (visionata dall’Ansa), dove si legge che per il periodo di transizione post-Brexit, "il Comitato congiunto" Ue-Gb "potrà, prima del primo luglio 2020, adottare una sola volta la decisione per estendere il periodo di transizione per il massimo di un anno". Inoltre, Ue e Regno Unito "ricordano la loro determinazione a sostituire la soluzione del 'backstop’”, il meccanismo che stabilisce lo status quo per le frontiere irlandesi, "con un successivo accordo che stabilisca disposizioni alternative per assicurare che non sorgano frontiere fisiche sull'isola di Irlanda, su base permanente". Nella bozza non si troverebbe invece traccia della questione di Gibilterra, sollevata dalla Spagna e ancora irrisolta. E proprio la Spagna oggi è tornata a esprimere le sue preoccupazioni su questo punto riscuotendo il sostegno di alcuni Stati membri.

Tusk: "Intesa di principio, ora tocca ai leader"

Sull'accordo è intervenuto anche il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk: "Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito", ha annunciato su Twitter in mattinata. "Il presidente della Commissione europea mi ha appena informato che è stata concordata a livello di negoziatori e di principio, anche a livello politico, ma condizionata all'endorsement dei leader", ha poi precisato.

Data ultima modifica 22 novembre 2018 ore 14:30