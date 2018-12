Sfregia la ex con acido, italiano arrestato a Tenerife

La polizia spagnola ha arrestato all'aeroporto di Tenerife un italiano, di 45 anni, accusato di aver sfregiato con l'acido la sua ex fidanzata 26enne. Lo riferisce il quotidiano spagnolo El Mundo secondo cui l'uomo aveva intenzione di imbarcarsi su un volo per rientrare in Italia. L'uomo, era arrivato sull'isola da pochi giorni e secondo quanto riportano i media spagnoli, sarebbe stato spalleggiato dalla nuova compagna. Non è ancora chiaro però se quest'ultima sia in stato di fermo e quale sia la sua identità.

L'aggressione

L'aggressione è avvenuta martedì sera dopo le 21.30. La 26enne stava tornando a casa, quando si è trovata davanti l'ex fidanzato e una donna, che sarebbe la nuova compagna. Due le persone che hanno assistito alla scena e che, sotto shock, hanno soccorso la ragazza e dato l'allarme. Quando gli agenti della Polizia Nazionale sono arrivati a casa della 26enne, secondo media spagnoli, l'hanno trovata in bagno, in preda al dolore e alla disperazione. Trasportata in ospedale con segni di bruciature da acido su volto e corpo, è stata sottoposta ad accertamenti e, a quanto emerso, l'ustione potrebbe averle lesionato seriamente un occhio.

Il racconto ai poliziotti

Agli agenti Maria ha immediatamente indicato l'ex fidanzato italiano, 45enne, originario di Busto Arsizio (Varese), quale responsabile della sua aggressione, dopo aver ricordato ai poliziotti di aver sporto varie denunce insieme al nuovo compagno, perché da mesi continuava a ricevere messaggi minatori da parte del 45enne. L'ultimo a poche ore dalla brutale aggressione, nel quale l'uomo pare aver palesato i suoi progetti, minacce che la donna non ha ritenuto reali credendo che il suo ex fosse in Italia.

