"I bambini sono prima di tutto bambini e ognuno di loro merita l'opportunità di nascere e crescere sano, di ricevere un'educazione e di sentirsi protetto". Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, occasione nella quale Save the Children torna a denunciare le precarie condizioni nelle quali sono costretti milioni di minori in tutto il mondo. "Per più della metà dei bambini al mondo – riporta l'organizzazione umanitaria - la possibilità di vivere l'infanzia che meritano e alla quale semplicemente hanno diritto continua ad essere solo un lontano miraggio e ogni giorno, sulla loro pelle, devono fare i conti con le conseguenze disastrose dei conflitti, della povertà o delle discriminazioni".

I principi a difesa dei bambini

La celebrazione della Giornata cade nell'anniversario dell'approvazione della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata nel 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ratificata da 190 Paesi nel mondo, tra cui l'Italia (1991), il documento si fonda su quattro principi: la non discriminazione; il superiore interesse dei bambini, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, e l'ascolto delle opinioni del minore. Nella convenzione ha un ruolo centrale anche l'educazione, considerato un diritto fondamentale che i singoli Stati si impegnano a garantire. Nello specifico i firmatari hanno il dovere di adottare misure per promuovere la diminuzione del tasso di abbandono della scuola e la regolarità della frequenza.

Ogni anno 5,4 milioni di bambini muoiono prima di compiere 5 anni

"Nel mondo – denuncia Valerio Neri, direttore generale di Save the Children - tanti, troppi bambini continuano a morire ogni giorno perché non hanno cibo, acqua o cure mediche. E sono tantissimi quelli che non possono andare a scuola perché vivono in zone di guerra o perché sono costretti ad andare a lavorare, così come milioni di bambine e ragazze diventano adulte troppo presto perché costrette a sposare uomini spesso più grandi di loro". Il mondo, spiega il Direttore dell’organizzazione, "non può e non deve più accettare che tutto questo continui ad accadere". Nello specifico, secondo l'Organizzazione, circa 5,4 milioni di bambini, ogni anno, muoiono prima di aver compiuto il quinto anno di età. Le cause di questi decessi sono legate a malattie facilmente curabili, o per lo meno prevenibili, e alla malnutrizione.

Le emergenze in Yemen e Siria

Le condizioni peggiori, secondo Save the Children, si registrano nelle zone di guerra, dove al momento vivono 350 milioni di minori. Oltre ai rischi bellici questi bambini hanno enormi difficoltà a reperire cibo, acqua pulita e cure mediche. Una delle zone più critiche al momento è lo Yemen, dove più di 5 milioni di minori soffrono la carenza alimentare. Nel Paese un minore su due è affetto da malnutrizione cronica e più di 400mila sotto i 5 anni da malnutrizione acuta grave. Una situazione simile si registra in Siria, dove quasi 2.400 bambini con meno di 5 anni rischiano di morire entro la fine dell'anno per cause legate alla malnutrizione, e più di 13 milioni di persone hanno ancora bisogno di assistenza umanitaria.

27 milioni di bambini senza istruzione

I conflitti impattano fortemente anche sulla possibilità dei minori di accedere a un'educazione scolastica. Attualmente, stando alle stime di Save the Children, ben 27 milioni di bambini e ragazzi sono tagliati fuori dall'educazione a causa della distruzione degli edifici scolastici o della pericolosità che rappresenta uscire di casa per recarsi a scuola. L'organizzazione denuncia anche le condizioni nelle quali sono costretti molti bambini e ragazzi che, dovendo lavorare per mantenere le rispettive famiglie, perdono irrimediabilmente la propria infanzia. Nelle zone di guerra, infatti, i minori hanno il 77% in più di probabilità di essere coinvolti nel lavoro minorile rispetto alla media globale.