Un treno è deragliato in Georgia, nella contea di Dooly, e decine delle sue carrozze sono cadute da un ponte sulla Highway 90. Non ci sono vittime né feriti. Byromville, una cittadina di circa 500 abitanti che si trova nelle vicinanze del luogo dell'incidente, è stata evacuata su ordine dei vigili del fuoco, a causa della presenza di Gpl in quattro delle 30 carrozze del treno. Per ora non sono state riportate fuoriuscite ma le autorità stanno monitorando la qualità dell'aria.

Treno carico di gas propano

Il capo dei vigili del fuoco della città, Brett Walls, ha detto alla WMAZ-TV che tra i 15 e i 30 vagoni sono precipitati da un ponte sulla Georgia Highway 90 e che alcuni di essi trasportavano il materiale pericoloso. Questo ha portato all'ordine di evacuazione di chiunque si trovi entro mezzo miglio dall'incidente, il che - dice Walls - "copre praticamente l'intera città". Il treno era comporto da 72 vagoni pieni di materiali e da 69 vagoni vuoti.

Data ultima modifica 17 novembre 2018 ore 20:41