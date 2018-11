Tempesta di neve a New York: 8 morti, città paralizzata per ore

Inatteso colpo di scena invernale sulla parte orientale degli Stati Uniti e nel Midwest colpiti da una precoce tempesta di neve. Il ghiaccio ha provocato almeno 8 vittime (soprattutto a causa di incidenti) e lasciato senza energia elettrica 389 mila persone. I voli cancellati per il maltempo sono stati 1600 e 4600 hanno subito ritardi solo nei tre scali newyorkesi. La neve, in particolare, ha imbiancato New York (20 cm a Central Park). Colta di sorpresa, durante l’ora di punta la città è entrata nel caos. Il traffico è rimasto bloccato per ore e centinaia di automobilisti hanno preferito abbandonare i loro veicoli per tornare a casa a piedi. Sono rimasti fermi anche molto treni e autobus. Una città paralizzata per quella che la NBC ha definito la più abbondante nevicata di novembre dal 1936. Washington, cadono i primi fiocchi di neve della stagione. FOTO