Tensione in Norvegia, bombardiere russo sorvola nave da guerra Usa

Un aereo bombardiere strategico russo ha sorvolato la nave Usa, ammiraglia della flotta Nato, nel corso di un’imponente esercitazione davanti alle coste della Norvegia. Lo riferisce Russia Today mostrando le foto scattate sulla USS Mount Whitney, che mostrano l’aereo militare Tupolev Tu-142 sfrecciare a poca distanza dalla nave da comando americana. Il Tu-142 è apparso nel cielo nel momento in cui i marines a bordo della USS Mount Whitney, l'ammiraglia della sesta flotta americana, si raggruppavano sul ponte per una foto di gruppo. L’agenzia di stampa russa Interfax parla di altri due Tupolev, con armi anti-sottomarine, che hanno “completato la missione di ricognizione" nelle acque internazionali davanti alla Norvegia, dove è in corso la maxi-esercitazione “Trident Juncture 18”, definita da Russia Today la più grande esercitazione Nato dopo la Guerra Fredda.

Pure l’Italia all’esercitazione Nato

Alla Trident Juncture 18, che è iniziata il 25 ottobre e terminerà il 7 novembre, prende parte pure l’Italia. "Siamo qui con l'orgoglio degli italiani - dice il generale Angelo Michele Ristuccia, comandante della 132/a Brigata corazzata “Ariete” -. Vogliamo dimostrare di essere capaci di assolvere i nostri compiti ed essere in grado di portare a termine quello che ci viene chiesto nell’ambito dell'Alleanza, con l'entusiasmo di chi si deve confrontare con un nemico probabilmente dotato di capacità superiori”. In questi giorni, il comandante delle forze navali Usa in Europa e Africa e del comando congiunto Nato a Napoli, l'ammiraglio James Foggo, si è congratulato pubblicamente, a più riprese, con le forze italiane. Proprio dalla USS Mount Whitney l’ammiraglio coordina l'intera esercitazione.