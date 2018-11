Bambina di 3 anni si traveste da Michelle Obama per Halloween

Non capita a tutti di ricevere i complimenti dall’ex first lady Michelle Obama per il costume di Halloween. Ma se sei una bambina di 3 anni che ha scelto di travestirsi proprio da ex first lady della Casa Bianca, può succedere.

La storia di Parker Curry e Michelle Obama

“Hai spaccato con quel look, Parker! Lo adoro!”, ha scritto su Twitter Michelle Obama, rispondendo alla foto in cui la piccola Parker Curry indossa un abito uguale a quello con cui l’ex first lady è stata ritratta nel dipinto esposto alla National Portrait Gallery di Washington. Ed è proprio da quell’opera che nasce la passione della bambina per lady Obama: a marzo, infatti, Parker era stata immortalata mentre ammirava il quadro con espressione estatica e la bocca spalancata. La sua foto aveva fatto il giro del web, tanto che poi Michelle Obama l’aveva invitata nel suo ufficio di Washington e aveva poi diffuso un video in cui ballavano insieme ringraziandola “per il dance party”.