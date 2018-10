L’elicottero si alza in volo dal terreno del King Power Stadium, poi, una volta raggiunta una certa altezza, dalla sua coda esce una scia di fumo e il mezzo inizia a girare su se stesso perdendo quota, fino a schiantarsi al suolo. È quello che mostra un nuovo video in cui si vedono il decollo e la caduta dell'elicottero precipitato la sera del 29 ottobre, su cui viaggiava il patron della squadra di calcio del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha (FOTO). Insieme a lui, nello schianto, sono morte altro quattro persone che si trovavano a bordo: Nursara Suknamai e Kaveporn Punpare, il pilota Eric Swaffer e una passeggera, Izabela Roza Lechowicz. Il video - che si è diffuso rapidamente online - è stato passato dal The Sun agli investigatori. Intanto continuano le indagini sulle cause dell'incidente. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l'elicottero avvitarsi in aria con un rotore bloccato, dopo la partenza dallo stadio e subito prima di precipitare e prendere fuoco. Storia del Leicester, nel 2016 la favola in Premier firmata Ranieri