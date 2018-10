Halloween e zucche intagliate, i sub festeggiano sott'acqua: VIDEO

La festa più spaventosa dell’anno si avvicina e il Sea Life Sydney Aquarium non poteva farsela scappare. Come si vede in un video si Storyful, in vista di Halloween due sub hanno deciso di portare sott’acqua una delle più famose tradizioni legate al 31 ottobre: l’intagliamento delle zucche. Si sono quindi immersi in una delle vasche dell’acquario e, circondati dalle più diverse specie marine, hanno dato alle zucche la caratteristica “faccia” e le hanno poi indossate. Halloween, le app per organizzare la notte più spaventosa in sicurezza