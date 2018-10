Francisco Franco, da Vaticano nessun ok a sepoltura in cattedrale

Nessun ok è mai arrivato dalla Santa Sede alla sepoltura del dittatore spagnolo Francisco Franco (CHI ERA) nella cattedrale di Almudena. La precisazione arriva dal portavoce della S. Sede Greg Burke parlando dell'incontro avvenuto ieri in Vaticano tra il cardinale Pietro Parolin e la vice premier spagnola Carmen Calvo.

Santa Sede: oppurtuno "cercare alternative"

Parolin, ha infatti spiegato Burke, "non si oppone all'esumazione di Francisco Franco, se le autorità competenti hanno deciso così, ma in nessun momento s’è pronunciato sul luogo della sepoltura". Ieri, la vice premier spagnola, esprimendo la contrarietà del governo alla sepoltura nella cattedrale, ha proposto "di esplorare altre alternative", anche in "dialogo con la famiglia". Per Parolin questa è una "soluzione appropriata".

La richiesta della famiglia

La decisione di trasferire il corpo del "generalissimo" dal mausoleo della Valle de los Caldos, è stata adottata dalle Cortes, il parlamento spagnolo, che hanno ratificato un decreto del governo. Ma prima di procedere all'operazione, probabilmente entro dicembre, l'esecutivo di Madrid ha dovuto chiedere ai familiari di Franco dove vogliono che il loro congiunto sia seppellito. E la risposta è stata la cattedrale di Almudena, a Madrid, adiacente al Palazzo Reale.

La posizione del governo spagnolo

La scelta della famiglia non è gradita però al premier socialista Pedro Sanchez, che proprio per questo ha promosso l'incontro in Vaticano della vice premier Calvo: questo nella speranza di ottenere dalla Santa Sede un 'no' all'opportunità della sepoltura dell'ex Caudillo nella prestigiosa sede della cattedrale madrilena.