In salvo pipistrello neonato trovato su albero nel Queensland. VIDEO

È stato chiamato Elija ed è un cucciolo di pipistrello che è stato trovato sulla cima di un albero nel Queensland. Il mammifero, appena nato, aveva ancora il cordone ombelicale e la placenta attaccata al corpo ma era totalmente solo. L’uomo che se n’è preso cura, ha affermato che il piccolo pipistrello era quasi assiderato quando l’ha trovato e per questo motivo, come si vede nel video pubblicato su Storyful, è stato avvolto in un panno caldo e umido.

Calore fondamentale per la sua sopravvivenza

Come spiega chi ha trovato Elija, i pipistrelli non sono in grado di regolare la propria temperatura corporea fino alle quattro settimane di vita. L'uomo ha assicurato: "Ora è stato sistemato e sta dormendo profondamente, si sente molto più a suo agio dopo il suo salvataggio".