Germania, infermiere killer ammette l'omicidio di 100 pazienti

L’infermiere Niels Hoegel ha ammesso di aver ucciso 100 pazienti nel processo a suo carico iniziato oggi a Oldenburg, nella bassa Sassonia. L’infermiere iniettava ai suoi pazienti farmaci che provocavano scompensi cardiaci per poi simulare le rianimazioni. Gli investigatori sostengono che Hoegel abbia compiuto gli omicidi tra il 2000 e il 2005. Crimini compiuti per noia o per impressionare i suoi colleghi per le capacità mediche.

Media locali, le vittime potrebbero essere 300

L’estensione dei suoi crimini non è ancora del tutto nota, più di 130 corpi sono stati riesumati per i test tossicologici. I media locali ipotizzano che l’infermiere possa aver ucciso più di 300 persone. Hoegel sta già scontando l’ergastolo per la morte di sei pazienti. In Germania, è il più grande caso di omicidi seriali dal dopoguerra.