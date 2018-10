La principessa di Norvegia Mette-Marit ha rivelato di soffrire di una rara malattia cronica al polmone, la fibrosi polmonare. Scoperta presto la patologia probabilmente la costringerà in un futuro a ridurre gli impegni ufficiali ma per ora intende continuare con la sua solita vita. "Per un certo numero di anni, ho avuto problemi di salute ricorrenti, e adesso sappiamo di più su quello che sono", ha spiegato la principessa in un comunicato. "Sebbene una simile diagnosi limiterà la mia vita a un certo punto, sono felice che la malattia sia stata scoperta così presto. Il mio obiettivo è continuare a lavorare e partecipare al programma ufficiale il più possibile". La fibrosi polmonare solitamente colpisce persone anziane e quindi a 45 anni la principessa è considerata una paziente prematura.

I sintomi della fibrosi polmonare

Sposata con il principe ereditario norvegese Haakon dal 2001 e madre di tre figli, Mette-Marit è stata in cura all'ospedale universitario di Oslo e ha consultato anche esperti all'estero. In futuro dovrà sottoporsi a nuovi esami e trattamenti. I sintomi della malattia possono essere mancanza di respiro, tosse secca, fatica, perdita di peso e di appetito, dolori ai muscoli e alle giunture, polpastrelli gonfi. Non esiste cura ma i medicinali possono aiutare a rallentarne la progressione.