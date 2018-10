Cina, liberato orso caduto in una centrale idroelettrica: VIDEO

Brutta disavventura per un orso bruno in Cina. L'animale è precipitato nell'impianto di una centrale idroelettrica nella regione nord occidentale di Gansu. L'orso, rimasto intrappolato, è stato notato dagli operai di turno che sono riusciti a liberarlo senza fargli del male.

Il salvataggio

Gli uomini hanno notato l'orso bruno mentre cercava di liberarsi dalle grate dell'impianto. Con l'aiuto di un escavatore sono riusciti a trarre in salvo l'animale, facendo ben attenzione a non ferirlo. Le operazioni di salvataggio sono durate sei ore: terminate con successo, senza che l'animale si facesse nulla, l'orso è stato poi trasferito in una gabbia per essere trasportato in un luogo sicuro.