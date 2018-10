La Brexit di Sua Maestà: nuova partnership, vecchi valori e fiducia

Il cappellino "blu Europa" decorato con margherite gialle disposte in tondo nessuno lo ha mai potuto dimenticare. Cappellino europeista per l'ultimo Queen's Speech nel giugno del 2017, cappellino che - nel silenzio della sua proprietaria - lasciava intendere un'attenzione, se non una vera e propria preferenza. Ma quello era solo un cappellino.

L'anno prima poi c'erano state le indiscrezioni anti-europeiste del tabloid Sun: quando uno spiffero lasciò intendere che la Regina sosteneva la Brexit le smentite di Buckingham Palace furono feroci - per la sottesa mancanza di rispetto del ruolo, più che per la posizione espressa.

Ora, invece, a parlare è stata lei stessa. E poiché è una contraddizione in termini pensare che Elisabetta II possa aver infranto il protocollo che impone ai Windsor di tenersi a distanza di sicurezza dalla politica, dobbiamo pensare che evidentemente la Brexit non è più considerata attualità ma piuttosto panorama. Qualcosa di abbastanza immanente e di per sé evidente da permettere alla Regina di commentarla: "Mentre guardiamo a una nuova partnership con l'Europa, i nostri valori condivisi e l'impegno reciproco rappresentano il nostro asset migliore, e dimostrano che anche attraverso il cambiamento la nostra alleanza duratura rimane forte, e come innovatori, commercianti e internazionalisti guardiamo con fiducia al futuro".

Nuova partnership; valori condivisi e impegno reciproco come asset migliore; alleanza ora duratura e che rimane forte; infine, fiducia. Poche parole, ma sono tutte da sottolineare, nel momento in cui il paese è ancora spaccato in mille diverse fazioni - nelle piazze e nelle imprese, a Westminster e all'interno dei partiti stessi.

Poche parole che indicano che il timone è ancora dritto e che il Regno Unito e l'Europa Unita saranno sempre vicini; parole che ovviamente non entrano a gamba tesa nel dibattito odierno - deal o no deal? hard o soft brexit? - ma puntano a rassicurare tutti gli attori.

Tra gli ospiti del banchetto in onore di Guglielmo Alessandro d'Olanda e della regina Maxima anche il Primo Ministro Theresa May. Che in serata affronterà i ribelli del Comitato 1922, l'organo del partito conservatore che indice le elezioni per la leadership interna: è lì che, ormai da mesi, i Brexiteers duri e puri stanno cercando di raccogliere le 48 lettere di sfiducia necessarie per sfidarla. Per ora senza fortuna.