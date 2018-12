Alle prossime elezioni europee, il programma dal 23 al 26 maggio 2019, Matteo Salvini potrebbe essere il candidato alla presidenza della Commissione Ue dell'intero fronte sovranista europeo. A dirlo è lo stesso vicepremier in un'intervista a Repubblica, spiegando che gli è stata avanzata la proposta e la sta valutando.

Salvini: vedono in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli

"È vero, amici di vari Paesi europei me lo stanno chiedendo, me lo stanno proponendo - ha detto Salvini - Fa piacere vedano in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli, anche fuori dell'Italia". Ma il vicepremier non lascia trapelare le sue intenzioni: "In questo periodo tra manovra, Europa, migranti, non ho avuto tempo e modo per valutare la proposta. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso".