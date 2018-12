L'omaggio di Meghan a Diana: in Australia indossa i suoi gioielli

Meghan Markle ha reso omaggio alla principessa Diana durante la prima uscita pubblica dopo l'annuncio della sua gravidanza. La duchessa del Sussex ha, infatti, sfoggiato un paio di orecchini di diamante a forma di farfalla e un braccialetto d'oro, entrambi appartenuti a Lady D. Meghan e Harry, al momento, si trovano in tour in Australia a Sydney, dove la coppia reale è stata omaggiata con un cucciolo di canguro per celebrare la gravidanza.

Tributo a Lady Diana

Il 16 ottobre Meghan e Harry sono arrivati in Australia, dove è cominiciato il loro primo tour reale da sposati. La coppia è stata fotografata a Sydney, dove la duchessa del Sussex è apparsa per la prima volta in pubblico dopo l'annuncio della gravidanza. Per l'occasione Meghan ha indossato un paio di orecchini a farfalla, che non sono sfuggiti ai fan di Meghan's Mirror. Come riporta People, infatti, erano già stati indossati dalla principessa Diana durante un viaggio in Canada il 3 maggio del 1986, all'incirca un anno dopo aver dato alla luce Harry. Oltre agli orecchini, anche il braccialetto d'oro indossato da Meghan sarebbe stato lo stesso messo in mostra da Lady D durante la visita al Lord Gage Centre for Old People, a Londra nel 1990. Anche la scelta del vestito, infine, sembra un omaggio a Diana. Meghan ha scelto infatti scelto un abito aderente senza maniche della designer australiana Karen Gee bianco, stesso colore indossato dalla mamma del principe Harry nel corso del suo primo viaggio in Australia.

Il tour reale in Australia

Una volta arrivati a Sydney, Meghan e Harry hanno partecipato ad un ricevimento di benvenuto all'Admiralty House, dove la coppia reale ha ricevuto i primi regali per bambini dal Governatore generale Peter Cosgrove e sua moglie, Lady Lynne Cosgrove. Harry e Meghan trascorreranno 16 giorni in tour tra l'Australia, le Fiji, Tonga e la Nuova Zelanda.