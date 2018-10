Germania, ostaggio in una farmacia a Colonia. Testimoni: "Uditi spari"

Un uomo ha preso in ostaggio una donna in una farmacia della stazione centrale di Colonia. Lo ha confermato un portavoce della polizia di Colonia all'Ansa, dopo le prime notizie che parlavano di più ostaggi. La polizia inoltre "è in contatto con l'aggressore", ha detto un responsabile della polizia alla emittente tedesca NTV. La polizia ha transennato la zona, la stazione è stata evacuata e la circolazione ferroviaria è stata interrotta, secondo la stessa tv. Testimoni avrebbero anche udito spari.

L'aggressore avrebbe provocato un incendio nella farmacia

Secondo Ntv, un uomo avrebbe precedentemente aggredito anche una ragazza di 15 anni, e avrebbe provocato un incendio nel locale. La polizia non ha voluto confermare queste ultime notizie, affermando solo che vi sia del fumo nell'area dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La corrispondente di Ntv cita testimoni oculari. Sul posto sono in azione polizia e dei vigili del fuoco, come hanno fatto sapere le stesse forze dell'ordine.

Data ultima modifica 15 ottobre 2018 ore 14:18