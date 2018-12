Maltempo in Francia, 10 morti per le inondazioni del fiume Aude

È di almeno 10 morti (non 13 come riferito in precedenza) e diversi feriti gravi il bilancio delle violente piogge che, nella notte, hanno colpito la zona a nord di Carcassonne, nel dipartimento dell'Aude, Francia meridionale al confine con la Spagna. Una donna è stata travolta dall'acqua a Villardonnel e altre due persone sono state trovate morte a Villegaihenc, ha reso noto il prefetto del dipartimento, Alain Thirion. Molte strade risultano interrotte a causa delle inondazioni, che la vigilanza meteo francese ha definito "senza precedenti dal 1891".

Il fiume Aude al picco massimo

La zona inondata è quella della valle "media" del fiume Aude, che dà il nome alla regione, dove ormai si sfiorano i 7 metri di pioggia caduta durante la notte. In tutta la zona continua a piovere ma la crescita del livello del fiume sembra aver raggiunto il suo picco massimo.

Scuole chiuse e strade interrotte

"Le mie condoglianze alle famiglie", ha scritto su Twitter il ministro della Transizione ecologica, Francois de Rugy, che ha lodato "la mobilitazione delle agenzie statali, del dipartimento e dei comuni" per i soccorsi. Le autorità hanno spiegato che in una quindicina di comuni, nel nord dell'Aude, la situazione è "delicata", mentre in altri sei "preoccupante". A nord di Carcassonne, tutte le strade risultano interrotte, le scuole rimangono chiuse e la prefettura e i vigili del fuoco hanno chiesto ai residenti di non uscire di casa.

Data ultima modifica 15 ottobre 2018 ore 17:30