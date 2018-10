New York, incidente stradale: 20 morti, coinvolta una limousine

Venti persone sono morte in un incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli tra cui una limousine che ospitava un party per un matrimonio, nello Stato di New York. Lo schianto, come riporta Sky News, è avvenuto ad un incrocio di Schoharie, appena dopo le 2 del pomeriggio di sabato 6 ottobre. Le cause dello scontro sarebbero ancora da accertare e le vittime non sarebbero ancora state identificate.

Le indagini sull'incidente a New York

Richard O'Brien, capitano della New York State Police, ha spiegato: “Abbiamo diverse unità che stanno investigando sui dettagli”. La limousine, secondo una prima ricostruzione, stava trasportando i partecipanti a una festa di matrimonio, come scrive anche The Albany Times-Union e si sarebbe schiantata contro un altro veicolo davanti all’Apple Barrel Country Store, un negozio che sorge proprio all’incrocio dove è avvenuto l’incidente. Il locale, intanto, ha scritto un messaggio su Facebook per commentare l'accaduto ed esprimere la sua vicinanza alle persone rimaste coinvolte. "Come potreste sapere, c’è stato un tremendo incidente davanti al nostro negozio oggi. Per prima cosa, vogliamo ringraziare tutti i servizi d’emergenza che sono intervenuti", si legge in un passaggio del post.