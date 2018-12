Scozia, venduto il whisky più caro di sempre: bottiglia da un milione

È stata battuta all’asta a Edimburgo, in Scozia, la bottiglia di whisky più cara di sempre: si tratta di un Macallan del 1926 etichettato dall'artista Valerio Adami, acquistato per la cifra record di 848mila sterline, al cambio, quasi 956mila euro.

Whisky da record

Il Macallan Valerio Adami è stato distillato nel 1926 ed è rimasto in botte per 60 anni, prima di essere imbottigliato nel 1986, come riporta la stampa britannica. Il valore stimato della bottiglia si aggirava tra le 700mila e le 900mila sterline. Il pezzo, battuto all'asta nella Bonhams Whiskey Sale della capitale scozzese, è considerato dagli esperti il "Sacro Graal" del whisky per la sua combinazione di sapore e valore. La cifra della vendita di Edimburgo è la più alta mai registrata per una bottiglia di whisky: il precedente record apparteneva ad un'altra bottiglia di Macallan Valerio Adami 1926, venduta per oltre 814mila sterline a Hong Kong lo scorso maggio.

Pezzo da collezione

Quello andato all'asta ad Edimburgo, è un vero e proprio pezzo da collezione. La distilleria Macallan chiese agli artisti pop Peter Blake e Valerio Adami di disegnare l’etichetta per una versione limitata di contenitori. Sebbene siano state prodotte 12 bottiglie di Macallan Valerio Adami 1926, non è chiaro quante ne esistano ancora. Una è stata certamente distrutta durante un terremoto in Giappone nel 2011, mentre un’altra è stata sicuramente aperta e consumata. La bottiglia appena venduta fu invece acquistata nel 1994 da parte dell'attuale venditore direttamente da Macallan per una somma non dichiarata.