Una balena bianca nel Tamigi: è un esemplare di beluga che si è perso

Un esemplare di balena beluga è stato avvistato nel Tamigi, a Londra. Il cetaceo si trova a migliaia di chilometri dal suo habitat naturale e secondo gli esperti è finito nel corso d'acqua inglese perché si è perso. Secondo quanto riferito dalla Bbc, attualmente la balena si trova nei pressi dell'estuario del Tamigi, vicino Gravesend, nel Kent.

L'avvistamento più a Sud

"Si è decisamente perduto", ha commentato Julia Cable, coordinatore nazionale del British Divers Marine Life Rescue, annunciando che un'unità di soccorritori subacquei è stata inviata nella zona per cercare di avvicinare l'animale e "verificarne le condizioni". Secondo Lucy Babey, responsabile dell'associazione per la tutela degli animali Orca, si tratta dell'avvistamento "più a Sud di un beluga mai registrato nel Regno Unito".

Cos'è una balena beluga

La balena beluga può crescere fino a oltre 4 metri di lunghezza. Solitamente vive fra la Groenlandia, l'arcipelago norvegese delle Svalbard e il Mare di Barents. Tuttavia, come fa notare Babey, questo cetaceo è in grado di nuotare anche sotto costa. Per questo gli esperti confidano che possa cavarsela a uscire dal Tamigi.

Entusiasmo in rete

Intanto la balena beluga ha scatenato una vera e propria febbre social. Infatti su Twitter ci sono numerosi video che mostrano il cetaceo emergere per qualche secondo tra i flutti del fiume. Il 25 settembre Dave Andrews ha scritto: "Non posso credere che io lo stia scrivendo, nessuna battuta - un beluga nelle acque del Tamigi al largo di Coalhouse Fort". L'utente ha documentato con tre filmati l'avvistamento, aggiungendo che la balena non si era spostata per più di 200 metri.