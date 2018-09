Belgio, malore per la regina Paola a Venezia: non è in pericolo vita

La regina Paola del Belgio è stata colpita da un malore nella notte tra il 25 e il 26 settembre, mentre si trovava a Venezia. In un primo momento si temeva avesse avuto un ictus, dagli accertamenti sembra sia stato invece un attacco ischemico transitorio. Rimpatriata d'urgenza, la regina madre, 81 anni da poco compiuti, non è in pericolo di vita. In giornata è stata dimessa dall'ospedale della città lagunare per rientrare a Bruxelles. I sanitari hanno giudicato le sue condizioni non gravi e in via di miglioramento. Sono previsti ulteriori accertamenti in patria, dove la regina è atterrata, poco dopo le 17, all'aeroporto militare di Melsbroek. Paola Ruffo di Calabria, moglie di Alberto II, è stata poi trasferita alla clinica universitaria Saint-Luc a Woluwe-Saint-Lambert.

Il malore

La regina, secondo quanto si è appreso, era a Venezia in visita privata quando, nella notte, ha avuto un malore preoccupando le persone che stavano con lei, che hanno chiamato il 118. Portata d'urgenza in ospedale, la regina Paola, che è stata sempre cosciente e parla e cammina senza problemi, è stata sottoposta a Tac e agli altri esami di rito e trasferita al reparto di neurologia, in una camera singola, tenuta sotto osservazione per tutto il tempo. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che la paziente abbia avuto un problema vascolare transitorio, un attacco ischemico transitorio. Altre fonti avevano parlato invece di un ictus, facendo temere il peggio. La moglie di re Alberto ha 81 anni. Il sovrano ha abdicato cinque anni fa in favore del figlio Filippo, sposato con la regina Matilde.

Gli altri problemi di salute della regina

La sovrana negli ultimi anni ha avuto diversi problemi di salute. Si era infatti già sentita male una volta durante le vacanze in Italia nel 2015, a causa di un attacco di aritmia cardiaca. In seguito ha subito diverse fratture: prima si è rotta una vertebra nel 2016, poi un'anca nel 2017.

Chi è

Nata a Forte dei Marmi nel '37, è la settima e ultima dei figli dell'asso italiano dell'aviazione della prima guerra mondiale Fulco, principe Ruffo di Calabria. Paola ha vissuto la sua giovinezza nella Roma della Dolce Vita, dove nel 1958, in occasione dell'insediamento di papa Giovanni XXIII, ha incontrato il principe Alberto, quello che poi sarebbe diventato re dopo la morte del fratello Baldovino (che non ha avuto figli). Nobile, ma pur sempre proveniente da un Paese, l'Italia, che nel secondo dopoguerra veniva visto come quello che "esportava" in Belgio operai e minatori, Paola la regina "italiana" è riuscita a portare una ventata di freschezza nell'austera corte di Bruxelles. Ma anche gossip, come il fatto che non parlasse perfettamente il fiammingo, una delle tre lingue ufficiali del Paese insieme al francese e al tedesco, e qualche chiacchiera sul suo matrimonio.

Data ultima modifica 26 settembre 2018 ore 21:00