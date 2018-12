Il cane canta "Take Me to Church" coi suoi padroni: il video è virale

Cantare da cani non è sempre un insulto. Lo dimostra Walter, un cittadino tedesco che in questo video (Credit: Walter Ledermüller via Storyful) riprende il suo french bulldog durante un viaggio in auto con il suo compagno lungo la campagna tedesca. I due intonano la canzone di Hozier, "Take Me to Church". Ma dopo qualche verso, al coro si unisce anche il cane.

Il video

Il french bulldog non teme le note alte e collabora con la coppia per riprodurre la miglior versione della canzone. Nel video postato su YouTube, Junior - questo il nome del cane - sembra cogliere addirittura il senso del testo. Infatti, dà particolare risonanza al verso "I’ll worship like a dog at the shrine of your lies", che significa testualmente "Pregherò come un cane davanti al reliquiario delle tue bugie".