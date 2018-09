Parigi, Macron a disoccupato: "Se attraversi la strada trovi lavoro"

È polemica in Francia per alcune frasi rivolte dal presidente Emmanuel Macron a un giovane disoccupato. Macron si era fermato a parlare con alcuni visitatori nei pressi dell'Eliseo. Nel video, diffuso dalla testata online francese Brut FR, il 25enne dice di essere un orticoltore e si è lamentato con il presidente francese del fatto che nonostante continui a inviare curricula, non venga mai richiamato. "Se sei davvero motivato nel settore alberghiero, della ristorazione, dell'edilizia cercano sempre gente da assumere. Devi solo essere disponibile a lavorare", ha risposto Macron. "Non perda tempo a parlare con me. Attraverso la strada - ha poi aggiunto - e te lo trovo io un lavoro". Parole che hanno scatenato una bufera nei confronti del presidente francese.