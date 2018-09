Usain Bolt vince una gara in assenza di gravità

Usain Bolt vince in qualsiasi condizione. L’otto volte campione olimpico ha trionfato infatti in una gara di velocità svolta a gravità zero. L’evento si è tenuto in occasione del lancio del primo champagne al mondo che si potrà bere anche nello spazio.

Una gara spaziale

Usain Bolt ha deciso di lasciare il mondo dell’atletica per dedicarsi al calcio, ma non sembra aver perso le caratteristiche che gli hanno permesso di vincere otto ori olimpici. Il campione giamaicano ha, infatti, vinto la gara tenutasi in uno speciale Airbus a gravità zero, modificato per l’occasione, durante il volo su Reims, in Francia. Avversari di Bolt in questa corsa spaziale sono stati l'astronauta francese Jean-Francois Clervoy e l'interior designer Octave de Gaulle che sono stati battuti nettamente da Bolt.