Discorso su stato dell’Unione, Juncker: Europa parli con una voce sola

"Ogni volta che l'Europa parla con una sola voce riesce ad imporsi agli altri, deve agire come un fronte compatto, e noi lo abbiamo dimostrato quando abbiamo difeso l'accordo di Parigi" sul clima. Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker ha esordito così nel suo discorso sullo stato dell'Unione alla Plenaria a Strasburgo. Secondo il numero uno della Commissione, è necessario "rispettare meglio l'Ue, non sporchiamo la sua immagine, cerchiamo di difenderne l'immagine, diciamo sì al patriottismo, no al nazionalismo esagerato che detesta gli altri e cerca di distruggerli". Nel suo intervento spazio anche ai temi di immigrazione, sicurezza, solidarietà e l'Articolo 7.

"Dobbiamo costruire Ue più forte e più unita"

Juncker ha ammonito: "Le sfide esterne si moltiplicano, non possiamo mollare la presa per costruire un'Europa più unita e più forte”. Poi ha aggiunto che “gli allargamenti per me restano un successo, abbiamo conciliato geografia e storia, ma restano sforzi da fare. Dobbiamo definire in modo definitivo l'adesione dei Paesi dei Balcani occidentali altrimenti gli altri si assumeranno compito di dare forma ai nostri vicini".

"Restare un continente di apertura e tolleranza"

Sul fronte immigrazione, il presidente della Commissione europea è stato chiaro: "L'Europa deve restare un continente di apertura e tolleranza, non sarà mai una fortezza in un mondo che soffre, non sarà mai un'isola, resterà multilaterale, il pianeta non appartiene a pochi". Sui migranti, aggiunge Juncker, "i nostri sforzi hanno portato a dei risultati con meno profughi lungo la rotta del Mediterraneo centrale, tuttavia gli Stati membri non hanno ancora trovato un rapporto giusto fra la responsabilità dei singoli Paesi e la necessaria solidarietà, che deve essere dimostrata se vogliono mantenere lo spazio Schengen senza confini. Resto contrario - afferma - alle frontiere interne, laddove sono state create devono essere eliminate".

"Rafforzeremo la guardia costiera di frontiera"

Apertura sì, ma controllata. È questo il messaggio che ha voluto lanciare Juncker alla Plenaria: "Oggi propongo un rafforzamento della guardia costiera e di frontiera europea fino a 10mila unità da qui al 2020 ed un'agenzia europea per l'asilo". Sempre sul tema sicurezza, ha poi aggiunto: "I cittadini europei si aspettano che l'Unione li protegga, per questo propongo nuove norme per lottare contro la propaganda terroristica", anche sul web. Inoltre, il presidente ha confermato che l'esecutivo comunitario "propone che i compiti della Procura europea possano essere estesi alla lotta al terrorismo". Juncker ha inoltre annunciato "nuovi provvedimenti per lottare contro il riciclaggio di denaro".

"L'Articolo 7 va applicato laddove lo stato di diritto è in pericolo"

Nel giorno in cui il Parlamento vota sull'Ungheria di Orban (SU COSA SI VOTA)"L'articolo 7", ovvero l'attivazione delle sanzioni verso uno Stato membro, Juncker ha commentato: "Va applicato laddove lo stato di diritto è in pericolo".

Data ultima modifica 12 settembre 2018 ore 10:08