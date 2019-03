Seggi chiusi in Svezia. Secondo i primi exit poll della Tv4, la performance della destra radicale populista dei Democratici Svedesi sarebbero sotto le aspettative. La formazione si sarebbe fermata al 19,2%. I socialdemocratici avrebbero invece ottenuto il 26,2% che, se confermato, rappresenterebbe il peggior risultato dal 1908.

Quotidiano svedese denuncia aggressioni neonaziste nei seggi

A urne aperte non sono mancate le tensioni. Alcuni elettori e giornalisti sono stati aggrediti in diversi seggi elettorali in tutta la Svezia da un gruppo di neonazisti svedesi. Lo riporta il quotidiano Svenska Dagbladet. Membri del 'Movimento della Resistenza nordica', questo il nome della formazione di estrema destra, hanno fatto irruzione durante le operazioni di voto a Boden, Ludvika e Kungalv creando panico tra le persone che erano in coda. Secondo il quotidiano, inoltre, un altro gruppo di estrema destra, 'Alternativa per la Svezia', ha infranto la regola del silenzio elettorale pubblicando su Twitter diversi messaggi dopo l'apertura delle urne. Il tabloid Expressen ha invece riportato la testimonianza di Emilia Orpana, del partito di estrema-destra Svedesi Democratici, che ha denunciato di essere stata minacciata da due giovani al grido di "maledetta razzista".

Data ultima modifica 09 settembre 2018 ore 20:13